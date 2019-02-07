Darıca'nın spor salonu hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu'nda inşa edilen Çok Amaçlı Spor Salonu için tanıtım programı düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu'nda inşa ettiği çok amaçlı spor salonu için tanıtım programı düzenledi. Modern mimari yapısıyla dikkat çeken spor salonu hem halkın hem de öğrencilerin faydalanacağı spor salonu olacak. Öğrenciler olumsuz hava şartlarından etkilenmeden spor yapma imkanı bulacakken spor yapmak isteyen vatandaşlar da salondan yararlanabilecek.

Programda konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “Vatandaşımızın müşterek ne kadar ihtiyacı varsa ihtiyaçlarımızı modern dünyanın benzerinden daha güzelini hep birlikte yapıyoruz. Yaptığımız bu salonlar da çocuklarımız spor yaparak sağlıklı kalacaklar. En büyük zenginlik sağlıktır, bu da sporla gelecek. Pırıl pırıl salonumuzda artık spor yapacağız. Annelerimiz için burası aktif olacak. Okul saatleri dışında çocuklarımız burada vakit geçirecek. Şehir hayatının durağan olması bizi spor yapmaya mecbur bırakıyor” dedi.

Spor Salonu bin 600 metre kare kapalı alan sahip. 15 metre basketbol sahası ile ortak kullanımlı 9 ve 18 metre ölçülerinde voleybol sahası, 220 kişilik tribün, antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, bay-bayan engelli tuvaletler, güvenlik-idare odaları, mekanik tesisat odası ve büfe bulunuyor. Ayrıca diğer spor faaliyetlerin yapılabilmesi için 1'nci katta toplam 360 metre karelik 3 adet salon yer alıyor.