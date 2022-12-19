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Darıca'nın sporcuları 9 madalya kazandı

İller Arası Kocaeli Karate Ligi’ne 19 sporcu ile katılan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazandı.

İller Arası Kocaeli Karate Ligi'ne 19 sporcu ile katılan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazandı.


Hafta sonu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 55 kulüp ve 820 sporcunun katılımıyla gerçekleşen İller Arası Kocaeli Karate Ligi'ne 19 sporcu ile katılan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazandı. Genç sporcuları tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Spor şehri Darıca anlayışıyla çıktığımız yolda her geçen gün hedeflerimize emin adımlarla yaklaşıyoruz. Tesisleşmeye verdiğimiz önem ve ilçemize kazandırdığımız yeni tesislerle birlikte sporda arzuladığımız başarılar sporcu kardeşlerimizin özverili çalışmalarıyla geliyor. İlçemizden yeni şampiyonlar çıkarmaya devam edeceğimize inanıyorum" dedi.

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