Darıca'ya deniz manzaralı yeni sosyal tesis

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçedeki sosyal tesis eksikliğini gidermeye ve kente modern mekanlar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Dudayev Sahili'nde bulunan ve Darıca Gebze metro çalışması nedeniyle yıkılması gündeme gelen Hilal Kafe de Başkan Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla yeni yerine taşınıyor. Darıca'nın simgesi olan sahildeki Gönül Birliği Kapısı'nın hemen yanına deniz kenarına taşınan Hilal kafe ve Restoran, deniz manzaralı görüntüsü ve yeni konseptiyle vatandaşların yeni gözdesi olmaya hazırlanıyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da beraberinde Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk ile birlikte Hilal Kafe ve Restoran'da yapılan çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. Hilal Kafe ve Restoran'ın yeni konsepti ve manzarasıyla sahilde yeni bir cazibe merkezi haline geleceğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, söz verdiği gibi Darıcalılara en güzel hizmeti vermek için çalıştıklarını söyledi.

Sosyal tesislerin vatandaşların hem cebini hem de yüzünü güldüreceğini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Sosyal tesislerimize bir yenisini de Hilal Kafe ve Restoran ile katıyoruz. Metro inşaatı nedeniyle yıkılmak durumunda kalan Hilal Kafe'yi denize daha yakın bir noktaya taşıyarak yeni konseptiyle daha modern bir tesis inşa ediyoruz. Yaklaşık 1 ay gibi bir süre içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. Menüsü, fiyatı ve tasarımıyla sahilin yeni gözde mekanı olmasını bekliyoruz. 110 kişi kapasitesiyle son derece modern bir tesisi daha halkımıza kazandıracağız. Denize daha da yakınlaştırarak vatandaşlarımızı denizle daha da bütünleştireceğiz. Şimdiden Darıca'ya hayırlı olsun” dedi.

Denize sıfır konumuyla Darıcalılara eşsiz bir manzarada çay içip yemek yeme ve dinlenme imkanı sunacak olan Hilal Kafe ve Restoran, fiyatları ve menüsüyle de diğer sosyal tesisler gibi vatandaşların yüzünü güldürecek. Darıcalıların sahildeki yeni adresi olacak olan Hilal kafe ve Restoran, hem kafe hem de restoran konseptiyle hizmet verecek. 110 kişi kapasitesiyle ve şık tasarımıyla hizmet verecek olan Hilal Kafe ve Restoran, kendi pizzasını yaparak vatandaşlara sunacak. Serpme kahvaltı ile deniz manzaralı kahvaltı keyfi sunacak olan sosyal tesiste köfte ve ızgara çeşitleri de yer alacak.