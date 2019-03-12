Darıca'ya Milli Onur

KOCAELİ(İHA) – Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün gelecek vaat eden yıldız sporcularından Halit Muhammed Tamyüksel, Azerbaycan'da yapılacak Bakü Open Karate Turnuvası'nda milli formayı taşıyacak.

Geçtiğimiz ay Fethiye'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda ilk defa Büyükler kategorisinde tatamiye çıkan 18 yaşındaki Halit Muhammed Tamyüksel, gösterdiği performansla rakiplerini geçerek Türkiye Şampiyonu oldu. Darıca'ya Altın madalyayı kazandıran Tamyüksel, başarısının karşılığını milli takıma seçilerek aldı. Azerbaycan'da 15-17 Mart tarihleri arasında yapılacak Uluslararası Bakü Open karate Turnuvası'nda ilk kez milli formayı giyecek Tamyüksel, 84 kilogramda madalya mücadelesi verecek.

Kulüp Başkanı Bekir Güven yaptığı açıklamada, “Darıcamızı Karate ve Atletizm de marka haline getirdik. Bir yandan A Milli Takımımızın Yıldız sporcusu Eray Şamdan Olimpiyat yolunda Premier Lig müsabakalarında ülkemize Madalyaları kazandırıp, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını yürütürken, Alt yapıdan gelen sporcularımızda gelecek için umut vadediyor. Belediye Başkanımız Şükrü Karabacak'ın destekleri ve Teknik Direktörümüz Adnan Şamdan'ın özverisiyle de genç sporcumuz Muhammed Tamyüksel'in Milli formayı ilk defa giyecek olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Temennimiz sporcumuzun ülkemize dereceler kazandırması”dedi.