Darıca'ya yeni kapalı pazar alanı yapılacak

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Emek Mahallesi'nde 3 bin 200 metrekare alan üzerinde kapalı semt pazarı inşa edilecek.

Darıca Belediyesi, ikinci kapalı pazarı Emek Mahallesi'ne yapıyor. İlçeye katkı sunacak ve modern yapısıyla güvenilir alışverişin yeni adresi olması beklenen Emek Mahallesi Kapalı Pazar projesinde çalışmalar başlarken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da projeyi inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

"3 bin 200 metrekare alana çok amaçlı olarak planladık"

Emek Mahallesi'nde inşa edilecek kapalı pazarın çok amaçlı olarak hizmet vereceğini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Projemizin tamamlanmasıyla birlikte mahallemizde birçok sorunu da aynı anda çözmüş olacağız. 3 bin 200 metrekare alan üzerinde inşa edeceğimiz kapalı pazarda 2 bin 600 metrekare alanda otopark da yaparak mahallemizdeki otopark sorununa da çözüm üreteceğiz. Aynı zamanda 600 metrekare alanda KİGEM binası inşa edeceğiz. 7 derslikli KİGEM ile hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik kişisel gelişim ve eğitim merkezimizi de buraya taşıyacağız. Ayrıca Kurban Bayramlarında modern kesimhane olarak hizmet verecek kapalı pazar projemiz tam anlamıyla çok amaçlı olarak hizmet verecek” dedi.