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DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Kocaeli ve İstanbul’da belirlenen adreslere jandarma ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere jandarma ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalanarak, adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini deşifre ederek önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdüren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de 2014-2019 yılları arasında örgütün silahlı kanadında görev yapan 5 DEAŞ üyesini takibe aldı. Şahısların Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen beş ayrı adresine eş zamanlı yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Kocaeli İl jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan zanlılar, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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