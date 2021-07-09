İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DEAŞ operasyonunda adliyeye sevk edilen 3 şüpheli serbest bırakıldı

Kocaeli’de DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgüt için faaliyetlerde bulunan 5 kişinin kimlikleri tespit edildi. Şahısların yakalanması için ekipler tarafından 6 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.