İhlas Haber Ajansı

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DEAŞ terör örgütüne finansman sağlayan 7 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi

Kocaeli’de DEAŞ terör örgütüne finansman sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de DEAŞ terör örgütüne finansman sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 7 şüphelinin DEAŞ terör örgütüne finansman sağladıkları yönünde bilgi aldı. İhbar üzerine tespit ettikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'i polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sı ise adliyeye sevk edildi.

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