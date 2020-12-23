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DEAŞ'ın üst düzey 2 örgüt üyesi Kocaeli'nde tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, DEAŞ Terör Örgütü’nün üst düzey örgüt üyesi 2 şahıs yakalanarak, tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, DEAŞ Terör Örgütü'nün üst düzey örgüt üyesi 2 şahıs yakalanarak, tutuklandı.


Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ Terör Örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde, Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda M.E.H. ve S.E.H. isimli iki örgüt üyesinin Gebze ilçesinde saklandıkları ikamete operasyon düzenledi.


19 Aralık günü yapılan operasyon ile 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürülen şahıslar burada tamamlanan işlemlerinin ardından, sevk edildikleri Kocaeli Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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