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Dede Korkut Obası Çocuk Tiyatrosu Kitap Fuarı'nda sahnelendi

2019 yılında UNESCO “Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ne kabul edilen “Dede Korkut” destanı, güncellemiş yorumuyla 11.

Kitap Fuarı'nda sahnelendi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 11. Kocaeli Kitap Fuarı, kitap stantlarının yanı sıra düzenlenen etkinlikleriyle Uluslararası Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Türk dünyasının binlerce yıllık kültürel kimliğinin taşıyıcısı ve ortak mirası olan Dede Korkut Destanı, 9 günlük Kitap Fuarı boyunca güncellenen yorumuyla “Dede Korkut Obası” ismiyle sahneleniyor. Kitap fuarında ilk kez sahnelenen Dede Korkut Obası Çocuk Tiyatrosu'nu, çocuklar aileleriyle birlikte severek izledi.


2019 yılında UNESCO “Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ne kabul edilen “Dede Korkut” destanı tiyatro oyunu 29 Nisan 11.30-16.00 saatleri arasında iki gösterim, 1 Mayıs saat 16.00'da, 2 Mayıs saat 11.30'da, 3 Mayıs saat 11.30'da, 4 Mayıs saat 14.00'te ve 5 Mayıs saat 14.00'te sahnelenecek.

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