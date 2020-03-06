İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Demir yüklü tır devrildi, yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği demir yüklü tır devrildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği demir yüklü tır devrildi. Kazada kabin içerisinde sıkışarak yaralanan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.


Kaza, öğlen saatlerinde Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Valiler Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih G. (26) idaresindeki 41 B 0606 plakalı demir yüklü tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazada tır sürücüsü kabin kısmında sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, camı kırarak kabin içerisindeki sürücüye ulaştı. Kabinden çıkartılan sürücü ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından devrilen tır ve dorsede bulunan demirler vinç yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.