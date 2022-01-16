Demirciler Köyü Mezarlığı ağaçlandırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mezarlıkları ağaçlandırıyor. Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla kent genelinde bulunan mezarlıklarda düzenli olarak temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiren büyükşehir, sorumluluğunda bulunan mezarlıklarda ağaçlandırma çalışmaları da yapıyor. Buna göre Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Dilovası ilçesi Demirciler Köyü Mezarlığı'nı ağaçlandırdı.

Dikim çalışmaları öncesinde dolgu alanına bitkisel toprak serimi yapan ekipler, ardından mezarlık içerisindeki yol kenarlarına 246 kara selvi ağacı ve 27 ıhlamur ağacı dikti. Kara selvi ve ıhlamur ağaçlarıyla Demirciler Köyü Mezarlığı daha görsel ve düzenli bir hale getirildi.