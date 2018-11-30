Denetimli serbest hükümlülere şiddet eğitimi verildi

İzmit'te KADEM ortaklığında düzenlenen etkinlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyoloğu Elin Şehnaz Uysal tarafından verilen eğitimde şiddetin tanımı, şiddetin türleri, şiddetin sonuçları, toplumsal cinsiyet eşitliği konuları anlatılarak, eşitsizliğin çocuklukta başladığı, toplumun belirlediği rollerin etkili olduğu ifade edildi. Kadına şiddetin bireysel bir sorun değil toplumu ilgilendiren bir mesele ve bir insan hakları ihlali olduğuna dikkat çekilen eğitimi yaklaşık 40 hükümlü ilgiyle takip ettiler. Soru ve cevap şeklinde gerçekleşen eğitimin oldukça yararlı geçtiği ifade edildi.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Birim Sorumlusu Asuman Sert, KADEM Kocaeli Temsilcisi Berna Abiş ile dernek yöneticileri eğitim öncesinde Kocaeli Denetimli Serbestlik İl Müdürü Cenk Aslan'ı ziyaret ederek kurumlar arası ortak çalışmaları değerlendirdiler.