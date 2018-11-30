Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personellerine işaret dili eğitimi verildi

Engelli yükümlülere sunulan hizmet kalitesini ve verimliliğini arttırmayı amaçlayan Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, personeline yönelik işaret dili eğitimlerine başladı. İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen işaret dili uzmanı eşliğinde verilen eğitimlerde müdürlük bünyesinde görev alan idareci, psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen, vaka sorumlusu ve büro memurlarından oluşan 40 kişi katılım sağladı.

İşaret dili eğitimlerinin olumlu gelişmelere imza atacağı değerlendirilen Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, “Gerek Cumhuriyet Başsavcılığımız gerekse Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz tarafından, yükümlülerin rehabilitasyonu ve topluma yararlı bireyler olarak yeniden kazandırılması için en üst seviyede hizmet sağlama gayreti gösteriyoruz. Dezavantajlı durumda bulunan engelli yükümlülerimizin de yürütülen iyileştirme çalışmalarından tam anlamıyla faydalanması ve personelimizin kişisel gelişimlerinin sağlanması açısından önem arz eden eğitimlere benzer şekilde ve geliştirilerek devam edilecektir" dedi.