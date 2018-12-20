Denetimli serbestlikle tahliye olanlar topluma kazandırılıyor

Kocaeli'nde denetimli serbestlikten yararlanan kadınların istihdamına yönelik toplantı yapıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Kocaeli İŞKUR, Kocaeli Üniversitesi, KADEM Kocaeli Temsilciliği ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden temsilcilerin katıldığı toplantıda denetimli serbestlikten yararlanan kadınların istihdamına yönelik yürütülecek “Şiddetle yok etme, sevgiyle var et” projesi üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürü Cenk Arslan'ın daha önce yürütülen çalışmalarla ilgili katılımcılara bilgi verdiği toplantıda herhangi bir sebeple hapis cezası alan kişilerin bu süre sonunda günlük yaşama döndüklerinde iş bulmakta zorlandıklarına dikkat çekildi.

“Şiddetle yok etme, sevgiyle var et” projesi üç başlıkta ilerleyecek. 1. başlıkta mahkumlara yönelik, kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitimler verilecek. 2. başlıkta denetimli serbestlikten yararlanan kadınlardan oluşan bir grup tiyatro oyunu sergilemek üzere hazırlanacak. 3. olarak da proje kapsamında kadınlara istihdam garantili mesleki eğitimler verilecek. Örnek olması beklenen projede hedeflenen sürenin 6 ay olduğu kaydedildi. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili yeni bir toplantı yapılaması da kararlaştırıldı.