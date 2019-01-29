Dengesini kaybedip beton zemine düşen inşaat işçisi yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çalıştığı inşaattan beton zemine düşen işçi yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi 207. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre inşaatta sıvacı olarak çalışan Yunus Ç. (19) isimli genç, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Düşmenin etkisi ile yaralanan Yunus Ç.'yi gören iş arkadaşları durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Yunus Ç. Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yunus Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.