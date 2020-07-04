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Deniz atıklarına yeni atık kabul tesisi

İZAYDAŞ, Derince Limanı’nda yeni deniz atıkları kabul tesisi projesini hayata geçiriyor.

İZAYDAŞ, Derince Limanı'nda yeni deniz atıkları kabul tesisi projesini hayata geçiriyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, 35 ayrı liman işletmesi, yaklaşık 10 bin gemi hareketi olan İzmit Körfezi'nde, gemilerden kaynaklı petrol ve petrol türevli katı ve sıvı atıklar, pis sular ve çöplerin alınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili hizmetleri yürütüyor. Atık alım gemileri ile topladığı atıkları, Safi Port Derince Uluslararası Limanı içerisinde yer alan 500 metre kare alandaki mevcut atık kabul tesisine naklederek çalışmalarını yürüten İZAYDAŞ, kapasite ve proses yetersizliği nedeniyle yeni ve modern bir atık kabul tesisinin kurulum çalışmalarına başladı.


Liman sahası içerisinde bin 500 metrekare büyüklüğündeki başka bir alan atık kabul tesisi için belirlendi. Resmi işlemlerin ardından atık kabul tesisi inşaat projeleri hazırlandı. Tank kapasiteleri ve atık işleme kapasiteleri atık kabul tesisinde seperatör vasıtası ile petrol türevli atıkların fiziksel olarak susuzlaştırılması yapılacak. Petrol türevli sıvı atıklar yüzde 10 ve altında su içerecek şekilde susuzlaştırılacak ve oluşan atık sular kurulacak arıtma tesisinde arıtılacak. Ayrıca gemilerden slop da kabul edilecek.


Yeni tesisin işletilmesi aşamasında çevre kirliliğine neden olacak herhangi bir kalıcı zarar ya da etkinin olmaması için kanun ve yönetmeliklere uygun gerekli her türlü tedbir alınacağı bildirildi. Zemin iyileştirme çalışmaları tamamlanarak inşaat çalışmaları devam eden tesisin Ağustos ayı sonunda hizmete açılması planlanıyor. İZAYDAŞ Derince Limanı Deniz Atıkları Kabul Tesisinin Türkiye'de bu konudaki sayılı tesislerden biri olması için çalışıldığı belirtildi.

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