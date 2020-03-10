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Deniz kirliliği için ortak mücadele

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi iş birliği ile deniz kirliliğine karşı önlemler alınıyor.


Yoğun yağışlar ve insan faktörü sebebiyle, deniz kıyılarında ve içerisinde biriken plastik atıklar, ağaç parçaları gibi atıklar çevre ekipleri tarafından yürütülen ortak denetim sonucunda temizleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından son yıllarda yapılan çalışmalarla, deniz kirliliğinin önüne geçiliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi iş birliği ile çevre ekipleri tarafından deniz temizleme aracıyla temizlenerek, kirliliğin önüne geçildi.

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