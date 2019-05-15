Deniz Kurdu-2019'da hava savunması atışları başarı ile tamamlandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de düzenlenen Deniz Kurdu-2019 tatbikatı, 3. Gününde hava savunması atışları ile devam etti. Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatları arasında olma özelliği taşıyan tatbikat kapsamında Karadeniz Ereğli, Umuryeri, Gölcük, Erdek, Foça, Aksaz, Mersin ve İskenderun'dan hareket eden ve 131 gemi, 57 uçak, 33 helikopter ve 25 bin 900 personelin görev yaptığı tatbikatın ilk gününde senaryo gereği savaş gemilerine saldıran terörist botlarının püskürtüldü. Gerçek savaş sahnesini aratmayan anların yaşandığı tatbikatın 2. gününde de Gölcük'ten açılan gemiler, Kuzey Ege'de bulunan Saros Körfezi'ne ulaştı. 2. gününde su üstü hedeflere atış yapılırken, 3. gün hava savunması atışları yapıldı.

Atışlar başarıyla tamamlandı

Tatbikatta Milli üretim olan insansız hava aracı Şimşek'e gemilerden 5/54 milimetrelik ve 25 milimetrelik top atışları yapıldı. Senaryo gereği gemilere yaklaşan insansız hava aracı yapılan başarılı atışlarla düşürüldü. Gerçeği aratmayan anların yaşandığı tatbikatta gemide bulunan tüm personel savaş yerlerini aldı. Radarlar aracılığı ile ve dürbünlerle tespit edilen insansız hava aracı top atışları yapıldı. Nizami bir sıralama ile gemiler tarafından yapılan atışlar başarı ile tamamlandı. Atışların tamamlanmasının ardından gemiler tekrar normal seyrine döndü.