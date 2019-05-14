Deniz Kurdu-2019'da top atışları dosta güven, düşmana korku saldı

2019” tatbikatında, ASELSAN tarafından geliştirilen, süratli asimetrik tehditleri taklit edebilen yüksek süratli insansız su üstü botu Albatros'a yapılan başarılı atışlar, dosta güven, düşmana korku saldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatları arasında yer alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de düzenlenecek Deniz Kurdu-2019 tatbikatı, 2. gününde top atışlarıyla devam etti. Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatları arasında olma özelliği taşıyan tatbikat kapsamında Karadeniz Ereğli, Umuryeri, Gölcük, Erdek, Foça, Aksaz, Mersin ve İskenderun'dan hareket eden ve 131 gemi, 57 uçak, 33 helikopter ve 25 bin 900 personelin görev yaptığı tatbikatın ilk gününde senaryo gereği savaş gemilerine saldıran terörist botlarının püskürtüldü. Gerçek savaş sahnesini aratmayan anların yaşandığı tatbikatın 2. gününde de Gölcük'ten açılan gemiler, Kuzey Ege'de bulunan Saros Körfezi'ne ulaştı. Gerçeği aratmayan görüntülere sahne olan tatbikatta Saros Körfezi'nde gün boyunca top sesleri eksik olmadı.

Su üstü hedef atışları başarı ile yapıldı

Sabahın erken saatlerinde helikopter eğitimleri ile tatbikatta daha sonra Saros Körfezi'nde bulunan Büyük Ada'ya top atışları yapıldı. T.C.G. Turgutreis, T.C.G. Burgazada, T.C.G. Yıldırım, T.C.G. Salihreis, T.C.G. Bartın, CG Bafra, TCG Büyükada isimli gemileri tarafından sırayla yapılan kara bombardımanlarının ardından su üzerindeki hedeflere atışlar yapıldı. ASELSAN'dan gemilere gelen mühendis ve teknisyenler tarafından kontrol edilen, ASELSAN tarafından tatbikat ve atış eğitimlerinde su üstü hedefi olarak kullanılmak üzere geliştirilen, çeşitli taktiksel hareketleri ve süratli asimetrik tehditleri taklit edebilen Yüksek Süratli İnsansız Su Üstü Hedef Ailesi üyesi Albatros botlarına atışlar yapıldı. Hızlı bir şekilde hedef şaşırtarak ilerleyen botlara yapılan atışlar başarıyla tamamlandı.