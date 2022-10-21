Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 5'inci P-72 deniz karakol uçağını hizmete aldı

Mavi Vatan Savunması çerçevesinde yürütülen MELTEM-3 projesinde, P-72 deniz karakol uçağının 5'incisi de kabul testlerini tamamlayarak hizmete girdi.

Deniz kuvvetlerinin gücüne güç katan ve denizlerdeki faaliyetlere önemli katkılar sağlayan P-72 deniz karakol uçağının 5'incisi de kabul testlerini başarıyla tamamladı. P-72 deniz karakol uçağı, bugün Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenle hizmete girdi. 2023 yılının ilk yarısında son deniz karakol uçağının da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor.