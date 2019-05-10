Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kurdu tatbikatı ile dosta güven, düşmana korku salacak

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de düzenlenecek olan Deniz Kurdu-209 tatbikatında 110'dan fazla gemi ve kara ve hava kuvvetlerinin katılımı ile 13-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tatbikatın basın toplantısında konuşan Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, “Doğu Akdeniz'de en etkili deniz kuvvetleri gerek nitelik ve nicelik açısından bölgede faaliyet gösteren Türk Deniz kuvvetleridir” dedi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı, 13-25 Mayıs tarihleri arasında Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca jenerik senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden komutanlığa bağlı birlik gemi ve deniz hava vasıflarının harekata hazırlık seviyesinin arttırılması amacı ile gerçekleştirilecek olan tatbikata 110 gemi, deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları amfibi deniz piyade birlikler, amfibi hücum birlikleri, SAT ve SAS görev timleri katılacak. Tatbikatta yer olacak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait genel maksat helikopteri ve ATAK taarruz helikopteri; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait deniz harekatına taktik hava desteği sağlayacak olan F-16 ve F-4 uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, nakliye uçakları da katılacak.

Kuvvet Komutanlıkları, gövde gösterisi yapacak

Gerçeği aratmayacak atışların yapılacağı tatbikatta Özel Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ise UH-60 Helikopterleri ve özel kuvvet timleri katılacak. Sahil Güvenliği Komutanlığı ise arama kurtarma korvetleri sahil güvenlik botları, karakol uçakları ve sahil güvenlik helikopterleri ile tatbikatta yer alırken, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı MGK Genel Sekreterliği, bakanlıklar gibi birçok kamu kurum ve kuruluşu da tatbikata iştirak edecek. Tatbikat, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Mavi Vatan-19 Tatbikatını yöneten Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda kurulacak olan 168 kişilik Tatbikat Kontrol Merkezi tarafından sevk ve idare edilecek. 13 Mayıs'ta birlik ve gemilerin Karadeniz Ereğli, Umuryeri, Gölcük, Erdek, Foça, Aksaz, Mersin ve İskenderun'dan hareketleri ile başlayacak tatbikatta harekata hazırlık, olası bir savaşa yönelik hazırlık eğitimleri ve silah atışları yapılacak.

Tatbikata yerli ve milli silahlar damga vuracak

Kriz yönetimi ve doğal afetlerle mücadele safhalarının da yer alacağı tatbikatta kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırılara karşı korunma eğitimlerine de yer verilecek. Tatbikat kapsamında yerli ve milli silah sistemleri, yüksek sür'atli su üstü ve hava dronelerine atışları, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SiHA) ile atış, gemilerden karaya çok namlulu roketatar atışları, vurucu insansız Hava Aracı (VİHA) ile atışlar, UMTAS ve l-UMTAS güdümlü mermi atışları, denizaltı savunma harbi roketi atışları ve deniz topçusu le uçakların koordineli bir şekilde atış yapmaları planlanıyor. Artvin'den Mersin'e kadar Karadeniz, Ege, ve Akdeniz sahillerini kapsayacak şekilde tatbikata katılacak olan 85 gemi tarafından, 31 yurt içi, 2 yurt dışı olmak üzere toplam 33 liman ziyaret edilecek.

Tatbikatın tanıtım toplantısı Gölcük ilçesinde bulunan Deniz Harp Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya; Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Berker Emre Tok, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Oktay ve Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, subaylar ile basın mensupları katılım gösterdi.

“Envanterde ki muharip gemilerin tamamına yakınının aktif olarak faaliyet icra edecek”

Tatbikatın sunumunu gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, “Anadolu'yu çevreleyen bütün denizlerde aynı anda ve deniz kuvvetlerinin yüzer, uçar, dalar ve kıyı birliklerinin top yekün iştirak ettiği Deniz Kurdu Tatbikatı esnasında milli ve NATO görevlilerine de aynı kararlılıkla devam edilmektedir. Bu kapsamda hala bir firkateynimiz Baltık Denizinde, bir mayın avlama gemimiz Akdeniz'de NATO görev gruplarına eşlik ediyor ve bir korvetimiz ise Birleşmiş Milletlerin Lübnan'da ki geçici kuvvet harekatına iştirak etmektedir. Ayrıca eğitim faaliyetlerine devam eden deniz kuvvetlerimiz astsubay meslek yüksekokulu öğrencilerini açık deniz eğitimleri kapsamında bir çıkarma gemisi ve bir eğitim gemisiyle Karadeniz liman ziyaretleri icra ediliyor. Milli ve NATO görevlerine de iştirak eden gemiler ile birlikte envanterde ki muharip gemilerin tamamına yakınının aktif olarak faaliyet icra edeceğini dikkatlerinize sunmak istiyorum” dedi.

“Doğu Akdeniz'de en etkili deniz kuvvetleri, gerek nitelik ve nicelik açısından bölgede faaliyet gösteren Türk Deniz kuvvetleridir”

Bağcıoğlu, konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tatbikatın Doğu Akdeniz'de, Türkiye tarafından yapılan doğalgaz aramalarını engellemeye çalışan ülkelere karşı bir gövde gösterisi midir sorusunu yanıtlayan Bağcıoğlu, “Bu tatbikat, Genelkurmay Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Başkanlığı tatbikat planlamasında yer alan yıllık tatbikatlardan biridir. Planlama süreci çok önceden başlamıştır. Sorduğunuz soruya cevap olarak zaten Türk Deniz Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Doğu Akdeniz Kalkanı Harekatı adını verdiğimiz bir faaliyetle sürekli varlık göstermektedir. Şöyle ifade edebilirim; Doğu Akdeniz'de en etkili deniz kuvvetleri gerek nitelik ve nicelik açısından bölgede faaliyet gösteren Türk Deniz kuvvetleridir. Belirttiğim gibi Türk Deniz kuvvetleri Mavi Vatan'da verilecek her türlü direktifi hak ve menfaatlerin korunması kapsamında kararlılıkla yerine getirme kudretine sahiptir” diye konuştu.

Soruların cevaplanmasının ardından toplantı sona erdi.