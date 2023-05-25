Deniz Mahallesi'nde dönüşüm devam ediyor

Derince Yenikent Mahallesi'nde tamamlanan Araptepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ardından Deniz Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarında da süreç hızla ilerliyor.

İlçede ilk olarak Yenikent Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Araptepe mevkiindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını tamamlayan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, böylece yaklaşık 30 yıllık sorunu çözüme kavuşturmuştu. Başkan Aygün'ün öncülüğünde gerçekleşen kentsel dönüşüm projesi ile Araptepe mevkiine 428 daire ve 7 iş yerinden oluşan yeni bir yaşam alanı inşa edildi. Yaklaşık 30 bin metrekare büyüklüğündeki alana inşa edilen, 10 bin metrekaresi yeşil alana ayrılan proje çerçevesinde yapımı tamamlanan konutlarla bölgeye yeni bir yaşam alanı inşa edilmiş oldu.

Araptepe'deki kentsel dönüşüm projesini tamamlayarak Derince'ye kazandıran Başkan Aygün, bu projenin ardından hızla hareket ederek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliği içerisinde Deniz Mahallesi'ndeki dönüşüm çalışmalarının startını verdi. Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilde derin yaralar açan deprem felaketinin ardından çok daha fazla önem kazanan kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde Deniz Mahallesi'ndeki proje hızla ilerliyor. Başkan Aygün, son olarak Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Deniz Mahallesi Muhtarı Seçkin Altan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda kentsel dönüşüm projesindeki hak sahipleri ile bir araya geldi.

"Yıllardır süren belirsizliği yaptığımız bu çalışma ile ortadan kaldırıyoruz"

Deniz Mahallesi'ndeki Millet Kıraathanesi'nde gerçekleşen buluşmada hak sahipleri ile bir araya gelen Başkan Aygün, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, "Deniz Mahallesi'nde uzun yıllardır süren belirsizliği yaptığımız bu çalışma ile ortadan kaldırıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yerinde dönüşümün en güzel örneklerinden birine imza atacağız. Üç etaplı olarak planladığımız Deniz Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projemizin ilk etabında çalışmalarımız sürüyor. Makasbaşı Mevkii'nde yapacağımız ilk etap projemiz 28,8 dönümlük alanı kapsıyor. Hak sahiplerimiz ile anlaşma oranımız şu an itibariyle yüzde 88'e ulaştı. İlk etap çalışmamız ile yaklaşık 28,8 dönümlük alanda 173 bağımsız birim yıkılacak ve yerine 217 bağımsız birimi hak sahiplerine vereceğiz" dedi.

Makasbaşı mevkiindeki ilk etap çalışmaları çerçevesinde bölgedeki yıkım oranı ise yüzde 80 seviyesine ulaştı.