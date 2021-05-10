Deniz salyasının istila ettiği İzmit Körfezi eski haline dönüyor

110 ton deniz salyası toplanan körfezde deniz yüzeyi büyük oranda temizlendi.

Marmara Denizi genelinde balıkçıların avlanmalarını dahi durduran deniz salyası, yaklaşık bir buçuk ay önce İzmit Körfezi'nde görülmeye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Körfezi sahillerinde her geçen gün etkisini arttırarak yayıldığı, alanın genişlediği görülen deniz salyasıyla mücadeleye başlattı. Beyaz ve kahverengi tabaka ile kaplanan İzmit Körfezi'nde başlatılan çalışmalar ile 42 günde 110 ton deniz salyası toplandı. Deniz salyasının istila ettiği İzmit Körfezi, sürdürülen çalışmalar ile eski haline dönmeye başladı.

Havadan tespit edilen alanlar birer birer temizleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma kapsamında deniz denetim uçağı ile deniz salyasının etkili olduğu bölgeler tespit edildi. Deniz denetim uçağı ile deniz salyasının etkili olduğu bölgeler tespit edilerek, belirlenen noktalara deniz süpürgesi ve amfibik araçlar yönlendirildi. Deniz süpürgesi ve amfibik araçlarla deniz salyası toplandı. Denizden alınarak çuvallara doldurulan yapışkan madde, bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a yönlendirildi.

42 günde 110 ton deniz salyası toplandı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma kapsamında 42 günde deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla toplam 100 ton deniz salyası toplandı. Çalışmaların, tespit edilen alanlarda ise devam ettirileceği öğrenildi.