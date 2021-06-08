Deniz salyasının sardığı İzmit Körfezi'nde denizi temizlediler, sahilde çöp topladılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Marmara Denizi Acil Eylem Planı kapsamında farkındalık oluşturmak amacı ile öğrenciler sahilde çöp topladı, arama ve kurtarma ekipleri denizi temizledi.

Marmara Denizi Acil Eylem Planı'nın hayata geçirilmesinin ardından İzmit Körfezi'nde temizlik çalışmaları yoğunlaştırıldı. İzmit ilçesinde de deniz ve çevre temizliğine farkındalık oluşturmak amacı ile sahilde ve denizde temizlik çalışması yapıldı. İzmit ilçesinde sahilde toplanan öğrenciler sahilde çöp toplarken, arama kurtarma ekipleri ise denize girerek temizlik yaptı. Temizlik çalışmalarına katılan öğrenciler, Marmara Denizi'nin deniz salyasından kurtarılması için vatandaşların bilinçli olması gerektiğini dile getirdi.

"Müsilaj kirliliğine karşı bir deniz temizliği seferberliği"

İzmit Kaymakamı Şevket Cimbir de çalışmalara katılarak, öğrencilere teşekkür etti. Çalışmalarla ilgili konuşan Cinbir, “Bizi bütün milletçe üzen Marmara Denizi'ndeki bu kirliliğe karşı bugün, Sayın Çevre Şehircilik Bakanımız tarafından İstanbul'da seferberlik başlatılıyor. Bu seferberliğin amacı Marmara Denizi'nde şu an yaşanan müsilaj kirliliğine karşı bir deniz temizliği seferberliği. Bu konuda biz de İzmit olarak vatandaşlarımızla bir farkındalık oluşturmak amacıyla u etkinliği düzenledik. Burada kamu ve kuruluşlarımızın katılımı ve sivil toplum kuruluşlarımızın destekleriyle Marmara Denizi'ndeki kirliliği önlemeye yönelik, vatandaşlarımızın bilincini arttırmaya yönelik bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

“Arkadaşlarımla farkındalık oluşturmak istedik”

Farkındalık çalışmasına katılarak sahilde çöp toplayan Derin Su Ayanoğlu isimli eksrim sporcusu, “Arkadaşlarımla beraber burayı temizlemeye geldik. Çevrenin kirlendiği ve deniz salyalarının denizi sardığı için arkadaşlarımla farkındalık oluşturmak istedik. Çevre çok fazla kirlendi. Herkes bunun farkında ama buna dair hiçbir kimse bir şey sergilemiyor, etrafa çöp atıyor. Umarım insanlar bazı şeylerin farkına varır ve çevreyi kirletmez. Belediye işçileri çöpleri temizlemek için canlarını dişlerine takıyorlar ama insanların tek yapması gereken çevreyi kirletmemesi” diye konuştu.