Denize giren köpeğini kurtarmak isterken boğuluyordu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denize atlayarak açılan köpeğinin boğulacağı korkusuyla suya giren ve boğulma tehlikesi yaşanan şahıs, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay öğlen saatlerinde Karamürsel Altınkemer Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşi ve "Paşa" isimli köpeği ile deniz kenarında vakit geçiren Muhammet Elcik isimli şahıs, köpeğinin suya girip açıldığını görünce tedirgin oldu. Köpeğinin çok fazla açılması sonrasında boğulmasından korkan Elcik, suya girerek köpeğinin peşinden gitti. Kıyıya uzak mesafede köpeği Paşa'ya ulaşan Elcik, yorgun düşünce denizin ortasında mahsur kalarak boğulma tehlikesi yaşadı.

Durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Zodyak botlu itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri botla denize açılarak Elcik ve köpeğini sağ bir şekilde kurtardı. Yorgun düşen Elcik, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.