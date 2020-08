Denize girmek isterken kalp krizi geçiren yaşlı adam öldü

Kocaeli'de denize girmek isterken kalp krizi geçiren 72 yaşındaki Hasan Can Koru hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'nde bulunan özel bir plaj işletmesinde denize girmek isterken kalp krizi geçiren Hasan Can Koru (72) hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Hasan Can Koru eşiyle birlikte bir süre güneşlendikten sonra yüzmek için denize yöneldi. Suya girmek istediği sırada fenalaşarak yere yığılan Hasan Can Koru'yu görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte ilk müdahalesi plajda yapılan Koru'nun kalp krizi geçirdiği belirlendi. Sağlık görevlilerince ambulansla Darıca'daki özel bir hastaneye kaldırılan Hasan Can Koru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.