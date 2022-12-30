İhlas Haber Ajansı

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Denizi kirleten gemiye 11 milyon 301 bin TL ceza

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de denizi kirlettiği tespit edilen İtalyan bandıralı petrol gemisine 11 milyon 301 bin 601 TL para cezası kesildi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de denizi kirlettiği tespit edilen İtalyan bandıralı petrol gemisine 11 milyon 301 bin 601 TL para cezası kesildi.



Kocaeli Bölge Liman Başkanlığınca İzmit Körfezi'nde yapılan rutin denetimler esnasında İtalyan bandıralı petrol gemisinin denize atık bıraktığı tespit edildi. İsminin Grande Ellade olduğu öğrenilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye 11 milyon 301 bin 601 TL ceza kesildi.

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