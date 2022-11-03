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Denizi kirleten gemiye 3 milyon 550 bin lira ceza kesildi

Kocaeli’de denizi kirlettiği tespit edilen gemiye 3 milyon 550 bin 741 lira ceza kesildi.

Kocaeli'de denizi kirlettiği tespit edilen gemiye 3 milyon 550 bin 741 lira ceza kesildi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından İzmit Körfezi'nde yapılan kontroller sırasında, bir geminin Dilovası açıklarında denizi kirlettiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gemiye 3 milyon 550 bin 741 lira ceza kesti. Ardından kirliliğin yayılmaması için önlem alınırken, denizde temizleme çalışmaları başlatıldı.

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