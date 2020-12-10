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Denizin ortasında arızalanan teknede mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde motoru arıza yapan teknede mahsur kalan 4 kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motoru arıza yapan teknede mahsur kalan 4 kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Darıca ilçesi açıklarında 4 kişinin içinde bulunduğu 8 metre boyundaki teknenin motoru arızalandı. Denizin ortasında mahsur kalan 4 kişinin mahsur kaldığını haber alan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, ulaştıkları tekneyi ip yardımı ile çekerek Tuzla Balıkçı Barınağı'na çekti.


Teknede bulunan vatandaşlar, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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