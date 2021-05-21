Denizin ortasında martıyı elleri ile besledi

Kocaeli'de balık tutmak için sandalla denize açılan vatandaş, yanına gelen martıyı tuttuğu balıklardan vererek elleri ile besledi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Kavaklı mevkiinde balık tutmak için denize açılan iki arkadaş, yanlarına gelen martıyı elleriyle besledi. Balık alabilmek için tekneye yanaşan martıyı gören amatör balıkçılardan biri, tuttuğu balıklardan birini alarak martıyı beslemeye çalıştı. İlk etapta çekinerek balığı uzatan balıkçı, martının balığı aldığını görünce elleriyle beslemeye devam etti. Şahsın, martıyı besleme anlarını ise arkadaşı cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Görüntülerde vatandaşın yanına gelen martıyla kısa oyun oynadığı, martıya tuttuğu balığı verdiği ve martının sandaldan uzaklaştığı görülüyor.