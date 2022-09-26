Depoyu gümrük kaçağı telefon aksesuarıyla dolduran şüpheliye jandarma operasyonu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir depoya yapılan operasyonda, gümrük kaçağı ve faturasız yüzlerce telefon aksesuarı ile çok sayıda batarya ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan depoda gümrük kaçağı ve faturasız cep telefonu aksesuarlarının bulunduğu ve bunların piyasaya sürüleceği yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, depoya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 37 cep telefonu kulaklığı, 210 cep telefonu bataryası, 163 şarj cihazı, 4 şarj kablosu, 365 cep telefonu aksesuarı, ruhsatsız tabanca ve 237 tabanca fişeği ele geçirdi. Malzemelere el konulurken, M.K. isimli şahıs gözaltına alındı.