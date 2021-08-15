Deprem araştırma komisyonu Büyükşehir'in projelerini örnek gösterdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma komisyonunca hazırlanan raporda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri örnek gösterildi.

Depreme karşı alınabilecek önlemlerin ve depremlerin zararlarının en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonu raporunu hazırladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonunca hazırlanan raporda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri örnek gösterildi.

TBMM, deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonu çalışmalarını tamamladı. Mart ayında çalışmalarına başlayan Deprem Araştırma komisyonu hazırladığı raporu TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu. Hazırlanan rapora Kocaeli Büyükşehir Belediyesi damga vurdu. Büyükşehir Belediyesi'nin depreme hazırlık ve farkındalık için hazırladığı projeler örnek gösterildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri örnek gösteriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma komisyonunca hazırlanan raporda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen Deprem izleme iveme ölçer ağı, deprem farkındalık eğitimleri, Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitimi Projesi ve ‘Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Projesi' gibi birçok projesine raporda yer verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince afet zararlarının azaltılması için kurulan sismolojik izleme merkezine benzer çalışmaların yapılması ve merkeze bağlı deprem kayıt cihazlarının yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan sismolojik izleme ivmeölçer ağına ilişkin değerlendirme ağının genişletilmesi gerektiği ifade edildi.

Raporda ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce afetlere dirençli toplum oluşturma ve afetlere dirençli toplum oluşturulması için verilen eğitimlerin önemine dikkat çekildi. Ayrıca deprem öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranış şekilleri ve yapılması gerekenler ve kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile bireylerin ortak sorumluluklarına dair toplumsal farkındalığın geliştirilmesi çalışmalarının artırılması gerektiği vurgulandı.

“Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitimi Projesi”, “Doğal Afetler Eğitim Parkı Projesi”, “Minik Adımlarla Güvenli Yaşam Eğitim Projesi” ve “Afet Odaklı Sosyal Hasar Görebilirlik Projesi” gibi projeler yaygınlaştırılmalı ve bu projelere benzer iyi uygulama örneklerinin tanıtımının arttırılması gerektiği ifade edildi.