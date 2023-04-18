Deprem bölgesinde lise öğrencilerine destek eğitim kursu

İzmit Belediyesi, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta kurulan Çadır Yaşam Alanları'nda öğrenciler için eğitim programlarına başladı.

İzmit Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliği sunmak adına hizmete açtığı Çınar Akademi, deprem bölgesinde de öğrencilere destek veriyor. İzmit Belediyesi'nin Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta kurduğu Çadır Yaşam Alanları için Çınar Akademi Lise Destek Eğitim Kursu öğretmenleri görevlendirilerek eğitim programlarına başladı. Bir yandan Kocaeli'ye göç eden depremzedeler için de kurs veren Çınar Akademi, deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürecek.