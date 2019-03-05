Deprem haftasında gerçeği aratmayan tatbikat

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle 1 – 7 Mart Deprem Haftası kapsamında Karamürsel'de bulunan bir lisede deprem acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na bağlı Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi öğrenci, genç ve yetişkin vatandaşlara teorik ve uygulamalı deprem eğitimleri veriyor. Merkezde, kamu kurumlarında, okullarda ve mahallerdeki eğitimlerde deprem acil durum tatbikatları da yapılıyor. Merkez personelinin desteğiyle 1 – 7 Mart Deprem Haftası kapsamında Karamürsel Dr. Pembe Müjgan Calp Gökçora Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 300 öğrenciyle deprem acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat, öğrencilere ve okul yönetimine verilen temel afet bilinci eğitimi ile başladı. Okula ait olan deprem tahliye planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapıldı. Okul öğrencilerine deprem öncesi, sırası ve sonrası bilinmesi ve yapılması gerekenler hakkında eğitim verildi. Okul öğretmelerine tahliye hakkında bilgilendirilme yapıldıktan sonra tatbikata başlandı.

Senaryoya göre Gölcük ilçesi merkez üssü olan 6.5 büyüklüğünde bir deprem saat 12.00 da gerçekleşti. Deprem esnasında öğrenciler, öğretmenler ve okul personeli çöp, kapan, tutun hareketi yaparak, sarsıntı geçtikten sonra okul binasını tahliyesini gerçekleştirdi. Deprem esnasında yaralanan iki öğrenci sınıflarından çıkamadı. Diğer öğrenciler öğretmenlerin yönlendirmesiyle bahçedeki toplanma alanında sınıf düzeninde sıralandı. Okul müdürünün başkanlık ettiği olay yeri yönetim merkezi kurularak tahliye devam ettirildi.

Olay yeri yönetim merkezinin yönlendirmesiyle Haberleşme, Hasar Tespit, Arama Kurtarma, İlkyardım, Yangın Söndürme, Toplanma Alanı ve Öğrenci Teslim ekipleri daha önce planda belirtilen görevlerini yerine getirdi. Yaralanan iki öğrenci arama kurtarma ve ilkyardım ekipleri tarafından, ilk yardım noktasına getirilerek tedavileri yapıldı. Hasar tespit ekibinin incelemesi sonucu okulda bir hasar olmadığı anlaşıldı. Okula giriş ve çıkışlar durdurularak acil durum toplanma alanında öğrenci sayımı yapıldı. Okula gelen verilere öğrenci teslim formaları imzalatılarak öğrenciler teslim edildi.

Deprem Eğitim Merkezi ve okul yönetimi ile yapılan değerlendirme de tatbikatın genel itibarı ile başarılı olduğu belirtildi. Fark edilen eksiklerin giderilmesi gerektiği, daha fazla tatbikat yapılarak okulun afet acil durumlara hazır hale gelebileceği tespitinde bulunuldu. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, okulların depreme hazır olması için eğitim ve tatbikatlara devam edecek.