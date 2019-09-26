İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Deprem sempozyumunda depreme böyle yakalandılar

İstanbul’da yaşanan depreme Kocaeli’de deprem sempozyumunda yakalanan akademisyen ve deprem araştırmacılarının yaşadıkları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yaşanan depreme Kocaeli'de deprem sempozyumunda yakalanan akademisyen ve deprem araştırmacılarının yaşadıkları güvenlik kamerasına yansıdı.



İstanbul'da yaşanan deprem Kocaeli'de de hissedildi. Kocaeli'de dün başlayan 6. Uluslararası Deprem Sempozyumu'nda oturum sırasında depreme yakalanan akademisyenler ise şaşkınlık yaşadı. İtalyan bir deprem araştırmacısının konuşması sırasında deprem hissedildi. Arkasında bulunan platformun ve avizenin sallandığını gören araştırmacı, bir süre etrafa baktı. Daha sonra sahneden inen araştırmacı ile birlikte, akademisyen ve araştırmacılar salondan sakin bir şekilde ayrıldı. Bir süre sonra katılımcılar tekrar salona dönerek sempozyum oturumuna devam etti.



O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde deprem sırasında salonda bulunan katılımcıların bir kısmı panikle ayağa kalkıyor. Katılımcıların bir kısmı salondan hızla çıkarken, bir kısmı ise salondan ayrılmıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.