Deprem Sempozyumu'nda görevli araştırmacılar İstanbul'daki depremi değerlendirdi

Kocaeli'de bu yıl 6.'sı düzenlenen Uluslararası Deprem Sempozyumu'nda görevli AFAD Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu, Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği akademisyenlerinden Prof. Dr. Fadime Sertçelik, ve AFAD'de görevli jeoloji mühendisi Dr. Ramazan Demirtaş, İstanbul'da meydana gelen deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kocaeli'de devam eden 6. Uluslararası Deprem Sempozyumu'nda yer alan akademisyenler ve araştırmacılar da İstanbul'da yaşanan depremi hissetti. Yaşanan deprem sonrasında sempozyuma ara veren araştırmacılar ve akademisyenler İstanbul'da yaşanan deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. AFAD Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu, Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği akademisyenlerinden Prof. Dr. Fadime Sertçelik ve AFAD'ta görevli Jeoloji Mühendisi Dr. Ramazan Demirtaş yaşanan depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Bundan sonraki süreç izlenecek belirlenecek”

Yaşanan deprem hakkında teknik bilgiler aktaran Kocaeli Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Fadime Sertçelik, “Uluslararası Deprem Sempozyumu sırasında aslında biz de test edildik. Oluşan deprem ile ilgili biraz teknik bilgi verecek olursak. Deprem Marmara Denizi, Orta Marmara Sırtı'nda meydana geldi. Yaklaşık 21 kilometre. Büyüklüğü ise 5.8. Deprem olduktan sonra artçılar devam ediyor. Şu ana kadar en büyüğü 4.1 olmak üzere 14 adet artçı meydana geldi. Daha önceki depremde de olduğu gibi artçı sürecin devam etmesi normal bir durum. Depremin olduğu yer saati itibari ile öğrencilerin okulda olması, herkesin işte olmasına denk geldi. Bu biraz daha paniğin yaşanmasına neden oldu. Genel anlamda bu bölgede 1766'da olan bir deprem var. Orada meydana geldi. Bundan sonraki süreç izlenecek belirlenecek. Bir sonuç çıkarmak elde değil” dedi.

“Teorik olarak bunun artçıları olacaktır”

Daha sonra konuşan AFAD Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu, vatandaşlara önlem almaları konusunda uyarılarda bulunarak, “2 gün önce olan depremle aynı yerde bir deprem meydana geldi. Teorik olarak bunun artçıları olacaktır. Bir derece daha düşüğünü bekleyebiliriz. 4.5-4.6 büyüklüğünde bir deprem daha olabilir. Tedbirli olabiliriz. Vatandaşlar hasarlı binaları varsa kesinlikle girmesinler. İlgililerin talimatlarına dikkat etsinler. Aldığım bilgilere göre valiliğimiz okulları tatil etmiş. Bu da çok önemli bir sonuç. O yüzden bu sıralar dikkatli olmakta fayda var. İçişleri'ne bağlı AFAD olarak 7 gün 24 saat süreyle aktiviteleri takip etmekteyiz. Ülkemizde yılda 23 bin adet deprem meydana geliyor. Buna biz hazırlıklı olmak zorundayız. Biz birey olarak küçük ya da büyük depremlere hazırlıklı olmalıyız. Bunun bilincine ulaşmak zorundayız. Marmara Bölgesi önemli” diye konuştu.

“Şu an buradan bir sonuç çıkartmak doğru değil”

Son olarak konuşan AFAD'ta görevli Jeoloji Mühendisi Dr. Ramazan Demirtaş, yaşanan depremlerden bir sonuç çıkartmanın doğru olmayacağını belirterek, “Deprem Marmara sırtında oldu. Kuzey Anadolu Fattı, Marmara Denizi içerisinde üç segment halinde devam ediyor. En doğuda bulunan Doğu Marmara segmendi, 1999 yılında olan depremin hemen ucundaki bir parça. Yaklaşık 60 kilometre uzunluğunda. Onun devamında Orta Marmara, onun da devamında Batı Marmara segmenti var. Buradaki geçmişe baktığımızda bu depremlerin olduğu yerde 1766' yılından beri bir enerji birikimi var. Buradaki depremlere bakarak ardından büyük bir deprem gelir mi, sorusu gerçekten zor bir soru. Bunu hiç kimse söyleyemez. Ama bu fay hatlarının bir geçmişi var. 3 gün sonra da 50 yıl sonra da büyük bir depremi getirebilir. Ama şu an buradan bir sonuç çıkartmak doğru değil” şeklinde konuştu.