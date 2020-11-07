Depremin acılarını yazdığı kitabında anlattı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uzun yıllardır gazetecilik yapan Yazar Mevlüt Soysal, 17 Ağustos Depremi'nde yaşanmış bir hikayeden yola çıkarak deprem gerçeğini yazdığı "Babamla Ben" kitabında anlattı.

Kocaeli İzmit'te uzun yıllardır yaptığı gazeteciliğin yanı sıra, birçok kitaba imza atan ve ve jeoloji eğitimi almış olan Mevlüt Soysal'ın 17 Ağustos Depreminin acılarından yola çıkarak yazdığı "Babamla Ben" adlı yeni kitabı yayınlandı. "Tek Tanığım Gökyüzü", "Dünün Birinde", "Temmuz" kitaplarının yazarı olan Mevlüt Soysal 17 Ağustos depreminin acılarını yaşamış olan bir baba ve oğlunun hikayesini anlattığı "Babamla Ben" kitabını yayımlandı. 17 Ağustos Depremini yaşayan baba ve oğlun hikayesini anlattığı kitapta gazetecilik ve yazarlığının yanında eğitimini almış olduğu jeoloji biliminden de yararlandığını ifade eden Soysal, bu kitabı yazmakla büyük bir yükten kurtulduğunu ifade etti.

Kitap hakkında bilgi veren Soysal, 'insan dününü silebilir mi' sorusunun cevabını aradığını belirterek, “Yaklaşık 5-6 yıldır da Tek Tanığım Gökyüzü gibi, Dünün Birinde gibi, Temmuz gibi romanlara imza atıp edebiyat dünyasında yer almak için çabalamaktayım. Bunların yanı sıra eğitim alanlarımdan birisi jeoloji mühendisliği eğitimimin yanı sıra bir hobi gibi ilgilendiğim bir bilim dalı. Bu üç alan birleştiğinde yani gazetecilik yazarlık, jeologluk, deprem de benim çok öncelediğim, kafa yorduğum incelediğim meselelerden birisi oldu. Babamla Ben adlı kitabım bu üç alanın gazeteciliğim, edebiyatçı olma çabalarım ve mühendisliğimin karışımı bir çalışma diyebilirim. 17 Ağustos depreminde enkazdan çıkan bir babanın o acı gününe yüzleşme çabalarını anlatan, bu çabalar sırasında da Van depremini, Düzce depremini yine bir buçuk asır önce olan Bursa depremlerini anlattığım bir çalışma. 17 Ağustos depremi 21 yıl önce oldu. Bu depremi anlatamamak benim için hep bir yüktü aslında. Böyle bir çalışmada bir araya getirememek bu kitabın çıkışıyla beraber bu yükten de kurtulduğumu düşünüyorum“ dedi.