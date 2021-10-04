Depremin izleri yıkılarak siliniyor

Kocaeli'de olası depreme hazırlık çalışmaları kapsamında 1999 depreminden hasarlı kalan ve metruk binaların yıkımı sürüyor.

1999 Marmara Depreminde orta hasarlı olarak tespit edilen binalar ile metruk durumda olup tehlike arz eden binaların yıkımları devam ediyor. Bu kapsamda; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Darıca ve Kartepe ilçelerinde yıkımlar yapıyor. Olası depreme hazırlık kapsamında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğünce Kartepe genelinde 15 adet orta hasarlı bina ile 6 adet metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Darıca ilçe merkezinde ise tehlike arz eden 5 katlı metruk binanın yıkımıyla başlayan programda 2 adet orta hasarlı bina ve 7 adet metruk binanın daha yıkımı yapılacak.