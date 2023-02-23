Depremzedeler için oynanan maçın ardından Kocaelispor cephesinden açıklama geldi

Geliri depremzedelere bağışlanmak üzere oynanan, Sakaryaspor'un 2-0 galip geldiği ve istenmeyen olayların da yaşandığı özel maçla alakalı Kocaelispor cephesinden açıklama geldi. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ülkemizde meydana gelen asrın felaketi depremde zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmak adına ‘Sesinizi Duyan Var ve Yaraları Birlikte Saralım' şiarı ile tertip edilen 22 Şubat 2023 tarihinde Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakaya bilet alarak takım gözetmeksizin gelen kıymetli taraftarlara, Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç'e, davetimize icabet edip şehrimize gelen Sakaryaspor kulübüne, her iki şehrin milletvekillerine, valilerine, büyükşehir belediye ve ilçe belediye başkanlarına, siyasi il ve ilçe başkanlarına, tüm sivil toplum örgütlerine, stadyumda gönüllü olarak herhangi bir ücret talep etmeden çalışan gönüllülere, stadyumun bu müsabakaya münhasır olmak üzere kulübümüze bilabedel tahsis edilmesini sağlayan Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, sahada centilmence mücadele eden futbolculara, kıymetli basın mensuplarına, sonsuz teşekkür ettiğimizi ve müteşşekkir olduğumuzu bildiririz. Münferit olarak meydana gelen bir olay dışında müsabakanın dostluk çerçevesinde oynanması adına elinden geleni yapan başta Hodri Meydan Taraftarlar Derneği olmak üzere Kocaelispor taraftarlarının ve müsabakayı izlemek için stadyumumuzda misafir ettiğimiz Sakaryaspor taraftarlarının gayreti tüm kamuoyu tarafından görülmektedir. Depremzedelere bir nebze olsun maddi ve manevi destek olabilmek adına, onların sesini duyduğumuzu ortaya koymak uğruna tertip edilen müsabakanın amacını ulaştığı düşüncesi tarafımızda hasıl olmuştur. Müsabakada satılan bilet ve localardan elde edilen toplam gelir tutarı ile protokol tribününde AFAD ve KIZILAY'a bağış yapmak suretiyle yapılan bağışların toplam tutarı mümkün olan en kısa sürede tarafımızdan bilahare bildirilecektir. Son olarak, asrın felaketi depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerken zarar gören vatandaşlarımıza bir kez daha seslenmek istiyoruz. Her daim sesinizi duyan birileri var” ifadelerine yer verildi.