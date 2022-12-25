Dere bembeyaz aktı, ekipler bölgeyi inceliyor

Kocaeli'de bir zamanlar balık tutulan Kilez Deresi, bu sabah bembeyaz aktı. Kirlilik İzmit Körfezi'ne kadar uzanırken, ekipler maddenin kaynağını araştırıyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden geçen ve İzmit Körfezi'ne kadar uzanan Kilez Deresi, sabah saatlerinde bembeyaz aktı. Çevre felaketini fark eden vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi. Rengi zaman zaman maviye dönen suyun üzerinde beyazlıklar dikkat çekti. Etrafa yayılan koku sebebiyle de, deredeki maddenin kimyasal olduğu şüphesi üzerinde duruluyor. Alınan ihbar üzerine AFAD, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile İSU ekipleri harekete geçti. Bölgede inceleme yapan AFAD ekipleri, sudan numune alarak incelemeye götürdü.

“Dere komple köpürmüş, masmavi olmuş”

30 yıl önce dereden balık bile tutabildiklerini belirten Abdullah Memkeze, “Eskiden biz deremizde balık tutardık, yüzerdik. Tertemizdi, berraktı. Sonra zaman zaman fabrikalardan simsiyah sular, kimyasal atıklar deremize karıştırıldı. Balık ölümleri gerçekleşti. Biz bunu defaatle ihbar ettik, şikayet ettik. Araştırdılar ama son halini hep beraber görüyoruz. Dere komple köpürmüş, masmavi olmuş şekilde. Burada türlü türlü canlılar, balıklar, ördekler, karabataklar gibi canlılar yaşıyor. Devletimizden acilen bu konuya el atmasını istiyoruz. Deremizin bu halini gördükçe bütün milletimiz ve köylümüz olarak üzülüyoruz. İnşallah en kısa zamanda sesimizi duyururuz ve gerekenler cezasını alır” diye konuştu.