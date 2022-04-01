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Derede mahsur kalan köpeğe nefes kesen kurtarma operasyonu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde köpek derede mahsur kaldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde köpek derede mahsur kaldı. Bölgeye vinç çağıran itfaiye ekipleri, nefes kesen operasyon ile köpeği kurtardı.


Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi Kiraz Deresi'nde yoldan geçen vatandaşlar, dereye düşen köpeği fark etti. Yüksek debide akan derede mahsur kalan köpek, suyun içinde bulunan taşın üstüne sığındı. Kendi imkanlarıyla köpeği çıkarmak isteyen vatandaşlar başarılı olamayınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, halat yardımıyla köpeğin bulunduğu alana indi. Kurtarma halatına bağlanan köpek için bölgeye vinç sevk edildi. Metrelerce yükseklikten vinç yardımıyla kurtarılan köpek, dereden çıkarıldı.


Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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