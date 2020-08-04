Dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi hastanelik etti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Yalakdere Mahallesi'ne şebeke suyunun verildiği dereye kurban atıkları atılması sebebiyle, mahallede yaşayan yaklaşık 150 kişi hastanelik oldu. Vakalar nedeniyle korkan vatandaşlar ise su içemediklerini söyledi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Yalakdere Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın 1. günü şebeke hattında kötü kokulu bulanık su akmaya başladı. Vatandaşlar durumu hemen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine bildirdi. Sorunu gidermek için mahalleye gelen ekipler, bölgede araştırma yaptı. Araştırmada mahalleye su verilen Valideköprü Arıtma Tesisi'nin kaynak olarak kullandığı derenin üst kısımlarında kesilen kurbanların atıklarının dereye döküldüğü tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından mahalleye tekrar temiz su verilmeye başlandı.

150 kişinin zehirlenme şüphesi ile hastanelere gitti

Yaşanan olay sonrasında mahallede yaşayan vatandaşlar, art arda mide bulantısı ve benzeri şikayetlerle çevredeki hastanelere gitmeye başladı. Aynı mahalleden yaklaşık 150 kişi çevredeki hastanelere zehirlenme şüphesi ile giderek tedavi olduğu öğrenildi. Mahallede yaşayan vatandaşlar ise şebeke hattından gelen suyu içmediklerini, kişisel temizliklerini yaparken kullandıklarını dile getirdi.

“Çevre hastanelere giden yaklaşık 150 kişi var”

Konuyla ilgili konuşan mahalle muhtarı Samet Ertenal, “Bizim buradaki bütün köylerde gelen suyun toplandığı bir dere var. Derede toplanılan sular Altınova Hersek'e dökülüyor. Bu dere üzerinde kurulan bir arıtma tesisi var. Arıtma tesisi de deredeki yüzeysel suyu arıtıyor. Bu suyu arıtıp şebeke hatlarına veriyor. Bu Kurban Bayramı ile birlikte bir kanalizasyon patlaması mı yaşanmış, kurban atıkları mı atılmış, yanlış madde mi katıldı bilmiyoruz. Tam bir açıklama da yapılmadı. Bununla ilgili bir problem yaşadık. Vatandaşlarımız da şu anda hastanede. Çok üzücü bir durum. Benim edindiğim bilgilere göre çevre hastanelere giden yaklaşık 150 kişi var. Bunlar enfeksiyon kaptıklarını dile getiriyorlar. Bununla ilgili tedavi oldular. Zor bir süreçten geçiyoruz” dedi.

“Kurban atıklarından olduğunu söylüyorlar”

Torununun da zehirlendiğini söyleyen Kemal Kılıç isimli vatandaş, “Duyduğumuz kadar 70-80 kişi var. En son dün gece benim torunum da rahatsızlandı. Gece acile götürdüler. Bu sudan kaynaklı zehirlenmiş. Yüzünü yıkamakla, dişlerini fırçalamaktan kaynaklanmış. Bu suyu içmiyoruz, ama temizlikten kaynaklanmış. İlaçla tedavi olmuş ve evlerine dönmüşler. Kurban atıklarından olduğunu söylüyorlar. Ama neticesini tam bilmiyoruz” diye konuştu.