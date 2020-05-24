İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dereye düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde dereye düşen 2 inek itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dereye düşen 2 inek itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Kartepe ilçesi Ketenciler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahibi tarafından otlaması için dışarıya çıkartılan 2 inek, dengesini kaybederek dereye düştü. Derede boğulmak üzere olan ineği gören sahibi durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kosa süre sonra olay yerine gelen ekipler inekleri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından 2 inek itfaiye aracının vinci ile kaldırılarak dereden çıkartıldı. Yapılan kontrollerde ineğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. İneğinin kurtulması ile büyük sevinç yaşayan vatandaş ekiplere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.