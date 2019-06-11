Dereye düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli'de düştüğü derede mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Akarca Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dereye düşen bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Veteriner Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma neticesinde kedi, dere içerisindeki gider borusundan çıkartılarak kurtarıldı. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan kontrollerde kedinin hiçbir sağlık probleminin olmadığı belirlendi. Daha sonra ekipler tarafından kedi beslenerek, güvenli bir bölgeye bırakıldı.