Dereye düşen yavru köpeğin yardımına itfaiye yetişti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dereye düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yangın, sel, deprem, heyelan gibi afetlerde ve sıkışmalı trafik kazalarında hayat kurtaran itfaiye ekipleri, sokak hayvanları için de seferber oluyor. Bu bağlamda Başiskele Karşıyaka Mahallesi Kabataş Sokak'ta dere içine yavru köpeğin düştüğü ihbarını alan İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Başiskele Grup Amirliği ekipleri, olay yerine giderek düşen köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Yara almadığı belirlenen köpek, yeniden doğaya bırakıldı.