İhlas Haber Ajansı

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Dereye uçan lüks aracın sürücüsü yaralandı

Kocaeli’de dereye düşen lüks aracın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de dereye düşen lüks aracın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, İzmit Alikahya Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 ACS 615 plakalı Volvo marka SUV araç, dereye uçtu. Kazayı görenler tarafından durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, merdivenle dereye inip aracın sürücüsünü aldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edilip ardından hastaneye kaldırıldı.


Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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