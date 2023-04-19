Derince Alperen Ocakları İlçe Başkanlığı'na Mustafa Sönmez atandı.

Derince'de Alperen Ocakları'nın yeni İlçe Başkanı Mustafa Sönmez oldu. Aslen Erzincanlı olan 39 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Sönmez, Kocaeli doğumlu olup lise eğitimini İzmit Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. Özel sektörde çalışmaya devam eden Başkan Mustafa Sönmez, aynı zamanda ticaretle uğraşıp, Çenedağ Spor Kulübü'nün de yönetim kurulunda görev alıyor.