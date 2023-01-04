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Derince Belediyesi'nde denetim komisyonu belirlendi

Derince Belediyesi’nin ocak ayı meclis toplantısında denetim komisyonunda görev alacak meclis üyeleri belirlendi.

Derince Belediyesi'nin ocak ayı meclis toplantısında denetim komisyonunda görev alacak meclis üyeleri belirlendi.


Derince Belediyesi'nde 2023 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Oturumu Başkan Zeki Aygün yönetirken, katiplikleri Ayşe Şiranün ve Halime Gökdemir yaptı. Müdürlüklerden ve komisyonlardan gelen 8 maddenin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında denetim komisyonunda görev alacak meclis üyeleri de belirlendi. Gizli oylama ile yapılan seçim sonucu AK Parti'den Züleyha Uslu ve Mustafa Morgül, CHP'den Erhan Akpınar ve Mehmet Nuri Paşa ile MHP'den Ayhan Aksoy denetim komisyonuna seçildi.

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