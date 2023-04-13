Derince Belediyesi'nden yapılandırma çağrısı

Derince Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu çerçevesindeki borç yapılandırma başvurularının 31 Mayıs'a kadar süreceğine dikkat çekildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 sayılı 'bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun' çerçevesinde vergi mükellefi vatandaşlar, vadesi 31 Mayıs Çarşamba günü mesai bitimine kadar önceki vergi, borç ve cezalarını yapılandırabilecek. Bu çerçevede, Derince Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "31 Aralık 2022 tarihine kadar vadesi olan ve bu tarihten önce tahakkuk etmiş emlak vergisi, ilan reklam vergisi, işyerlerine ait çevre temizlik vergisi, su borçları, kira, idari para cezaları ve bunun gibi vergi borçları peşin ya da taksitle ödenebilecek. Başvuru sırasında peşin ödeme veya 12, 18, 24, 36 ve 48 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek. Vatandaşlarımız yapılandırma işlemlerini ve ödemelerini belediye ek hizmet binasındaki veznelerden nakit veya kredi kartıyla yapabilecekleri gibi www.derince.bel.tr adresinden online olarak da gerçekleştirebilecek" denildi.